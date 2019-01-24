Глава Alibaba покинет пост в сентябре

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Основатель и глава гиганта электронной коммерции Alibaba Джек Ма подтвердил планы покинуть компанию в сентябре 2019 года.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
"Решение есть решение", - сказал он, отвечая на вопрос о том, по-прежнему ли он планирует уйти из Alibaba в сентябре.
Ранее об этом сообщала газета South China Morning Post, которая принадлежит Alibaba Group. Сам Джек Ма в сентябре 2018 года пояснил в распространенном письме своим коллегам, что намерен проработать на своей должности еще год, чтобы обеспечить "гладкий и успешный переход".
После этого бизнесмен останется в составе совета директоров Alibaba и продолжит следить за ее управлением как минимум до 2020 года.
Aydan TopçibaşevaАвтор новости