Глава Alibaba покинет пост в сентябре

© David A. Grogan | CNBC https://report.az/storage/news/59cb6386d3736ba7c1b0cf480f15ad9a/c660f111-237d-4bd0-8230-08c92e724c9b_292.jpg

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Основатель и глава гиганта электронной коммерции Alibaba Джек Ма подтвердил планы покинуть компанию в сентябре 2019 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"Решение есть решение", - сказал он, отвечая на вопрос о том, по-прежнему ли он планирует уйти из Alibaba в сентябре.

Ранее об этом сообщала газета South China Morning Post, которая принадлежит Alibaba Group. Сам Джек Ма в сентябре 2018 года пояснил в распространенном письме своим коллегам, что намерен проработать на своей должности еще год, чтобы обеспечить "гладкий и успешный переход".

После этого бизнесмен останется в составе совета директоров Alibaba и продолжит следить за ее управлением как минимум до 2020 года.