О нас

FT: Социальная сеть "X" намерена привлечь малый и средний бизнес

FT: Социальная сеть "X" намерена привлечь малый и средний бизнес Социальная сеть "X" (ранее Twitter) намерена привлечь малый и средний бизнес для увеличения доходов от рекламы.
Бизнес
2 декабря 2023 г. 10:28
FT: Социальная сеть X намерена привлечь малый и средний бизнес

Социальная сеть "X" (ранее Twitter) намерена привлечь малый и средний бизнес для увеличения доходов от рекламы.

Как передает Report, об этом сообщает газета Financial Times.

Такое изменение стратегии связано с тем, что крупные компании отказываются размещать свою рекламу в социальной сети в связи с высказываниями ее владельца Илона Маска.

30 ноября Маск в нецензурной форме высказал свое мнение о рекламодателях, которые отказались от размещения рекламных объявлений на платформе после обвинений в адрес Маска в антисемитизме.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке KİV: "X" sosial şəbəkəsi kiçik və orta biznesləri cəlb etmək niyyətindədir

Другие новости из категории

Азербайджанские железные дороги вдвое увеличили экспортные доходы в этом году
"Азербайджанские железные дороги" вдвое увеличили экспортные доходы в этом году
2 декабря 2023 г. 09:55
Василе Соаре: Товарооборот между Румынией и Азербайджаном составил $700 млн
Василе Соаре: Товарооборот между Румынией и Азербайджаном составил $700 млн
1 декабря 2023 г. 20:13
Доходы Азербайджана от экспорта лесных орехов выросли на 17%
Доходы Азербайджана от экспорта лесных орехов выросли на 17%
1 декабря 2023 г. 19:35
Доходы Азербайджана от экспорта помидоров снизились на 8%
Доходы Азербайджана от экспорта помидоров снизились на 8%
1 декабря 2023 г. 18:58
Азербайджан возобновил импорт авокадо из трех стран
Азербайджан возобновил импорт авокадо из трех стран
1 декабря 2023 г. 18:10
Законопроект о Кодексе конкуренции рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса
Законопроект о Кодексе конкуренции рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса
1 декабря 2023 г. 12:44
Министерство экономики провело зональное совещание в Гяндже
ФотоМинистерство экономики провело зональное совещание в Гяндже
1 декабря 2023 г. 12:13
Соучредитель Tesla: Азербайджан занимает важное место в нефтяной промышленности
Соучредитель Tesla: Азербайджан занимает важное место в нефтяной промышленности
1 декабря 2023 г. 10:58
Состояние богатейших россиян с начала года выросло на $38,6 млрд
Состояние богатейших россиян с начала года выросло на $38,6 млрд
1 декабря 2023 г. 09:33
AzerGold увеличил доходы от экспорта в этом году 
AzerGold увеличил доходы от экспорта в этом году 
30 ноября 2023 г. 19:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi