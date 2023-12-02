FT: Социальная сеть "X" намерена привлечь малый и средний бизнес

Социальная сеть "X" (ранее Twitter) намерена привлечь малый и средний бизнес для увеличения доходов от рекламы.
Как передает Report, об этом сообщает газета Financial Times.
Такое изменение стратегии связано с тем, что крупные компании отказываются размещать свою рекламу в социальной сети в связи с высказываниями ее владельца Илона Маска.
30 ноября Маск в нецензурной форме высказал свое мнение о рекламодателях, которые отказались от размещения рекламных объявлений на платформе после обвинений в адрес Маска в антисемитизме.