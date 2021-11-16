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Фотовыставка "Урбицид в Карабахе" будет демонстрироваться в Международном аэропорту Гейдар Алиев

Фотовыставка "Урбицид в Карабахе" будет демонстрироваться в Международном аэропорту Гейдар Алиев Начиная с 16 ноября фотовыставка "Урбицид в Карабахе", подготовленная на основе многочисленных материалов интернет-ресурса Karabakh.Center, созданного по инициативе Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой, будет демонстрировать
Бизнес
16 ноября 2021 г. 19:05
Фотовыставка Урбицид в Карабахе будет демонстрироваться в Международном аэропорту Гейдар Алиев

Начиная с 16 ноября фотовыставка "Урбицид в Карабахе", подготовленная на основе многочисленных материалов интернет-ресурса Karabakh.Center, созданного по инициативе Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой, будет демонстрироваться в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Как сообщает Report со ссылкой на Фонд возрождения Карабаха, организованная по инициативе Государственного таможенного комитета на территории таможенного поста "Терминал 1 Международного аэропорта" Главного таможенного управления на воздушном транспорте выставка продлится в течение месяца.

Привлеченные к работе на выставке участники отряда "Волонтер-таможенник" будут рассказывать пассажирам о представленных фотографиях и деятельности Фонда возрождения Карабаха.

Цель выставки - демонстрация масштабов ущерба, нанесенного материальному и культурному наследию Карабаха, биоразнообразию и природным ресурсам региона в результате 30-летней армянской оккупации.

В деятельности Фонда возрождения Карабаха особое место занимает доведение до широкой общественности фактов разорения армянами территорий, находившихся под оккупацией, и других преступных деяний, совершенных армянскими оккупантами, а также информации об ущербе, нанесенном Карабаху в результате оккупации. Таким образом, поддержка общественностью работ по восстановлению освобожденных территорий зависит от осведомленности всех представителей общества о масштабах ущерба, причиненного Карабаху.

С этой целью Фонд возрождения Карабаха регулярно организует на различных платформах фотовыставку "Урбицид в Карабахе", на которой демонстрируются разрушения, учиненные армянами на азербайджанских территориях в период оккупации.

Отметим, что с 1 октября эта выставка проходит в крупных торговых центрах Баку - Ganjlik Mall, Port Baku Mall и 28 Mall.

На выставке на конкретных примерах, на многочисленных материалах интернет-ресурса Karabakh.Center (https://karabakh.center/az), созданного в целях систематизации объективной информации о причинах армяно-азербайджанского конфликта и последствиях армянской агрессии и информирования широкой общественности, публика воочию может увидеть масштабы ущерба, нанесенного материальному и культурному наследию азербайджанского народа в Карабахе, равно как и биоразнообразию, и природным ресурсам региона.

Данный проект включает в себя более 10 000 фотофактов и видеоматериалов, демонстрирующих разрушенные и получившие значительные повреждения объекты на оккупированных территориях. Все фотографии и видео размещены в разделе "Урбицид" интернет-ресурса Karabakh.Center. Здесь также можно ознакомиться с сотнями фотографий памятников архитектуры, сделанных до оккупации.

Фонд возрождения Карабаха является юридическим лицом публичного права, обеспечивающим финансовую поддержку и привлечение инвестиций в процесс восстановления освобожденных от оккупации территорий, превращения их в регион с устойчивой экономикой и высоким уровнем благосостояния, в развитие государственно-частного партнерства, а также проводящим необходимую коммуникационную работу внутри страны и за ее пределами.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Qarabağda Urbisid” fotosərgisi Beynəlxalq Hava Limanında nümayiş olunacaq

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