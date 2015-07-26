Fiat Chrysler оштрафовали на 105 млн. долларов за нарушения при отзыве автомобилей

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Правительство США оштрафует Fiat Chrysler на 105 млн. долларов за нарушение положений при отзыве автомобилей и плохой ремонт, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Associated Press.

По данным агентства, Fiat Chrysler будет признана виновной в несвоевременном предупреждении клиентов об отзыве автомобилей и некачественном ремонте.

Как сообщает агентство, компании придется отозвать еще 1,6 млн. машин из-за двух выявленных дефектов.

Ранее сообщалось, что более 470 тыс. автомобилей Fiat Chrysler могут быть захвачены и разбиты хакерами.