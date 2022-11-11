ФАО: Расходы на импорт продовольствия вырастут до рекордных 1,94 трлн долларов

Мировые расходы на импорт продовольствия 2022 году вырастут на 10% до рекордных 1,94 трлн долларов, что окажет давление на беднейшие страны мира.

Мировые расходы на импорт продовольствия 2022 году вырастут на 10% до рекордных 1,94 трлн долларов, что окажет давление на беднейшие страны мира.

Как передает Report со ссылкой на "РБК-Украина", об этом говорится в прогнозе ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

По данным ФАО, рост непропорционально сильно влияет на экономически уязвимые страны, и ожидается, что это продолжится в следующем году, даже несмотря на то, что общая ситуация с предложением сельскохозяйственной продукции немного улучшится.

В ФАО отметили, что объемы импорта продовольствия в странах с низким доходом сократятся на 10%.

"Импортеры сталкиваются с трудностями при финансировании растущих международных расходов, что может означать конец их устойчивости к более высоким международным ценам", - говорится в прогнозе организации.