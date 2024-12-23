Эльнур Сафарли: Национальная обсерватория подготовила предложения по предпринимателям в Карабахе

11:51

Национальная обсерватория по рынку труда и социальной защиты провела более 50 исследований за последние три года.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Национальной обсерватории Эльнур Сафарли на конференции на тему "Трудовые отношения, охрана труда и человеческие ресурсы как одно из основных направлений экологического, социального и корпоративного управления".

По его словам, Национальная обсерватория работает в четырех основных направлениях по мониторингу рынка труда и определения будущего развития специальностей: исследования, опросы и мониторинг, оценка, обучение и развитие.

"Мы тесно сотрудничаем со средними школами, системами высшего и профессионального образования и сферой бизнеса, а также проводим различные анализы и исследования совместно с заинтересованными сторонами. Национальная обсерватория является единственной организацией на Южном Кавказе, имеющей сертификат на проведение опросов от Международной организации по стандартизации", - отметил он.

Он добавил, что опросы проводятся в двух формах: кабинетные и полевые. "Например, были проведены опросы о проблемах предпринимателей на освобожденных территориях, о получении разрешений на работу для иностранных специалистов. Результаты этих опросов и предложения на их основе были представлены в Министерство труда и социальной защиты населения", - отметил он.

Сафарли также рассказал о проекте "Инспекция DOST": "В нем мы, применяя подход DOST, оказываем поддержку предпринимателям в исполнении трудового законодательства не путем наказания, а путем выявления и исправления пробелов".