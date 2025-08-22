О нас

Бизнес
22 августа 2025 г. 21:06
Центр аграрных исследований Каспийского региона и AZERBAZALT подписали меморандум о сотрудничестве

В Баку состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Центром аграрных исследований Каспийского региона (CARCAS) и ООО "Научно-производственное объединение AZERBAZALT".

Как сообщает Report, документ направлен на развитие научно-практического взаимодействия в области аграрных технологий, устойчивого земледелия и внедрения инновационных минеральных компонентов, в частности базальтовой пудры, в агропромышленный сектор региона.

Сотрудничество предусматривает проведение совместных исследований, пилотных проектов и полевых испытаний базальтовой пудры для улучшения структуры почв, повышения урожайности и устойчивости сельскохозяйственных культур к внешним стрессам.

"CARCAS, как ведущий исследовательский центр Каспийского региона, видит большие перспективы в интеграции новых решений в аграрную практику Азербайджана и соседних стран, включая использование природных минеральных компонентов для повышения продовольственной безопасности", - отметил председатель наблюдательного совета CARCAS Рифат Султан-заде.

В рамках той же встречи AZERBAZALT и AZCHEMCO подписали протокол о намерениях по развитию стратегического партнерства в области поставок базальтовой пудры. Стороны планируют сотрудничать в поставках продукции AZERBAZALT для линейки субстрата AZCHEMCO "Black Terra" и продвигать ее на внешние рынки — в Туркменистан и страны Совета сотрудничества арабских государств (GCC): Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман, Саудовская Аравия и ОАЭ.

"Планируем производить 360 тысяч тонн органических удобрений в год. Предприятие будет работать на основе передовых азербайджанских технологий. Основным сырьем станет высококачественный базальт, добываемый на месторождении Чайкенд в Гёйгёльском районе", - сообщил основатель и генеральный директор AZERBAZALT Рафат Алиев.

Кроме того, деятельность AZERBAZALT и AZCHEMCO соответствует ключевым задачам международных климатических инициатив COP28 и COP29, направленных на снижение углеродного следа и устойчивое использование природных ресурсов. Использование базальтовой пудры и удобрений на ее основе в сельском хозяйстве способствует снижению выбросов парниковых газов за счет повышения плодородия почв и уменьшения необходимости в химических удобрениях, что поддерживает глобальные цели по борьбе с изменением климата.

