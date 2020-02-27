Белгородские производители выходят на рынок Азербайджана

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Азербайджанские предприниматели едут в Белгород для заключения договоров на прямые поставки продукции и оборудования.

Как передает Report со ссылкой на Бел.ru, встреча пройдёт 5 марта в бизнес-пространстве "Контакт".

"Государственная поддержка предприятий малого и среднего бизнеса при организации внешнеэкономической деятельности — это, в первую очередь, залог надёжного и долговременного сотрудничества. Предприниматель при поддержке государства может уверенно развивать прямые каналы поставки своей продукции за рубеж, а не тратить время и другие ресурсы на поиск двойных, а то и тройных посредников", - сказал Сергей Майлатов, руководитель регионального офиса Российского Экспортного Центра в г. Белгород.

Мероприятие проводится при поддержке АНО "Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП Белгородской области". В программе запланированы бизнес-встречи с белгородскими предпринимателями и посещение производственных площадок.

В состав делегации войдут представители тяжёлой, пищевой и лёгкой промышленности Азербайджана. Участники заинтересованы в знакомствах с белгородскими производителями нефтегазового оборудования, интеграторами и разработчиками системных решений и автоматизированных систем управления, производителями готовой продукции лёгкой промышленности, пищевого оборудования и продуктов питания.

Как отмечается в сообщении, для белгородских компаний участие в бизнес-встречах станет очередным шагом к расширению присутствия на международном рынке.