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AzerGold: Победители тендера не имеют отношения к председателю и членам его семьи

AzerGold: Победители тендера не имеют отношения к председателю и членам его семьи В последние дни в ряде СМИ и социальных сетей распространяется безосновательная информация о деятельности ЗАО "AzerGold", а также о председателе и членах его семьи, тем самым формируется негативное мнение общественности в отношении указанных лиц.
Бизнес
3 декабря 2021 г. 18:19
AzerGold: Победители тендера не имеют отношения к председателю и членам его семьи

В последние дни в ряде СМИ и социальных сетей распространяется безосновательная информация о деятельности ЗАО "AzerGold", а также о председателе и членах его семьи, тем самым формируется негативное мнение общественности в отношении указанных лиц.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении ведомства.

В сообщении отмечается, что общество проводит все тендеры в соответствии с требованиями закона “О государственных закупках”, председатель и члены его семьи не участвуют в управлении ЗАО "Buta Construction" и "AZCD Group", которые указаны в качестве победителей тендеров в непроверенных материалах, а также не имеют никакой связи с этими компаниями.

"С сожалением хотелось бы отметить, что эта не отражающая действительность информация, распространяемая без ссылок и уточнений на официальную информацию, может нанести серьезный ущерб общественному авторитету и имиджу нашей компании", - говорится в заявлении.

Компания обратилась к представителям СМИ с просьбой проявлять объективность, стараться не распространять непроверенную информацию и ссылаться на официальные источники.

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Версия на азербайджанском языке “AzerGold": "Tender qaliblərinin sədr və ailə üzvləri ilə əlaqəsi yoxdur"

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