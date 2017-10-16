Азербайджанский велосипедный завод получил крупный заказ из Грузии

Исмаиллы. 16 октября. REPORT.AZ/ Единственный на Кавказе велосипедный завод Isma Bikes два месяца назад получил заказ из Батуми (Грузия) на 10 тыс. велосипедов для горного туризма. Как сообщает Report, об этом сказал журналистам глава Исполнительной власти Исмаиллинского района Мирдамед Садыгов.

М. Садыгов отметил рост числа туристов, посещающих Исмаиллы: "Увеличилось число туристов, прибывающих в поселок Лахыдж. Согласно официальной статистике, в этом году число туристов составляет 33 тыс. человек. Однако по данным районного Управления статистики, их число достигло 83 тыс.".

Глава исполнительной власти подчеркнул, что в Лахыдже необходимо создать условия для занятости населения: "Если каждый турист оставит здесь всего лишь 3 маната, это означает как минимум 15-20 тыс. манатов в год. Необходимо разработать план развития. К сожалению, сейчас наши мастера перешли к созданию сувениров. С появлением Tefal наши древние дуршлаги и половники перестали пользоваться спросом. Ремесленники делают упор на браслеты, сувениры. В свое время здесь жило 15-20 тыс. человек, а сейчас их около 3 тыс. Молодые уезжают в Баку, где в качестве чернорабочих получают 15 манатов в день. Если они будут зарабатывать 10-15 манатов в день здесь, они никуда не уедут".

М. Садыгов также сообщил, что на территории Исмаиллинского района ведется работа по развитию конного туризма.