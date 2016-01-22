Азербайджанский предприниматель инвестирует в реконструкцию завода в Украине

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Азербайджанская компания "Элит-Ойл" намерена инвестировать в реконструкцию завода по производству соевого масла и комбикорма, сообщает Report со ссылкой на Голос Украины.

По словам директора компании Элина Алиева, "Элит-Ойл" присутствует в Украине уже 15 лет и имеет перерабатывающие предприятия на территориях двух областей.

Неработающий комбикормовый завод на Сумщине расположен под Ромнами. На данный момент там идет реконструкция элеватора, готовится проектная документация, и уже скоро появится современное производство. По предварительным оценкам, завод сможет перерабатывать в год около 200 тыс. тонн сои, подсолнечника, рапса и производить из них соевое масло, шрот, комбикорм и другую продукцию.