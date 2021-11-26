Азербайджан выдвинул предложения по стратегическому плану ВТамО

Стратегический план на 2022-2025 годы будет представлен Политической комиссии Всемирной таможенной организации (ВТамО)в декабре этого года.

Стратегический план на 2022-2025 годы будет представлен Политической комиссии Всемирной таможенной организации (ВТамО)в декабре этого года.

Как сообщает Report, об этом было сказано на встрече в формате видеоконференции между председателем Государственного таможенного комитета Азербайджана (ГТК) Сафаром Мехтиевым и заместителем генерального секретаря ВТамО Рикардо Тревино Чапа.

План предусматривает сбалансированный подход к тем сферам, где основное внимание должно быть уделено обеспечению устойчивости деятельности ВТамО. Этот план направлен на совершенствование общего подхода посредством региональных консультаций.

В ходе обсуждений председатель ГТК Сафар Мехтиев, выразив позицию таможенной службы Азербайджана по этому вопросу, отметил, что новый стратегический план ВТамО должен быть подготовлен в контексте проблем, приоритетов и рисков, выявленных в ходе проведенного в связи с этим глубокого анализа среды (Environmental Scan). Кроме того, в процессе разработки стратегического плана должны учитываться различия между регионами ВТамО. На встрече были озвучены и другие мнения и предложения относительно плана.

ГТК сообщает, что в связи с подготовкой Стратегического плана ВТамО на 2022-2025 годы организацией проводятся соответствующие консультации по всем регионам, и позиция таможенной службы Азербайджана как члена политической комиссии ВТамО имеет особое значение.

В заключениях государств - членов, в том числе Азербайджана, касательно определения приоритетов Стратегического плана нашли свое отражение такие вопросы как цифровая таможня и анализ данных, электронная коммерция, обмен данными, "единое окно" и координированное пограничное управление и пр.