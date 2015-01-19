Азербайджан сократил внешнеторговый оборот с Европейским союзом

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Внешнеторговый оборот Азербайджана со странами Европейского союза (ЕС) в годовом сравнении сократился примерно на 4% и составил 14,671 млрд. долларов за 2014 год. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, в прошлом году экспорт из Азербайджана в страны ЕС увеличился на 0,47% и достиг 11,568 млрд. долларов.

За этот период наблюдается сокращение импортных операций на 17,48%, объем импорта составил 3,104 млрд. долларов. Таким образом, в торговле со странами Европейского союза сложилось положительное сальдо в размере 8,464 млрд. долларов, что на 9,18% больше по сравнению с 2013 годом.

Среди операций со странами ЕС на долю Италии приходится 41,54% или же 4,806 млрд. долларов от общего экспорта, а также 8,75% или 272,6 млн. долларов от общего импорта. По сравнению с 2013 годом наблюдается сокращение экспорта в Италию на 19,77% и увеличение импорта на 10,08%. Среди основных торговых партнеров Азербайджана эта страна занимает первое место, ее доля в общем объеме внешнеторгового оборота с Азербайджаном составляет 16,37%. Удельный вес Италии в совокупном объеме экспорта Азербайджана составляет 22,02%, в объеме импорта - 2,97%.

Отметим, что за 2014 год общий объем торговых операций Азербайджана со 150 странами составил сумму в размере 31,016 млрд. долларов, из которых 21,829 млрд. долларов приходится на долю операций экспорта, 9,188 млрд. долларов - на долю операций импорта. Таким образом, во внешнеторговом обороте сложилось положительное сальдо в размере 12,641 млрд. долларов.

Отметим, что за прошлый год в Азербайджан было импортировано 6 146 разновидностей товаров, экспортировано - 2 151 разновидностей товаров.