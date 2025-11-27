Азербайджан принял участие в заседании министров коммерции и торговли стран ОЭС

Азербайджан принял участие в 5-м заседании министров коммерции и внешней торговли Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Стамбуле.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

Замминистра экономики Ровнаг Абдуллаев отметил, что ОЭС служит ключевой платформой для расширения сотрудничества между государствами-членами в сферах торговли, инвестиций и промышленности.

На заседании обсуждались меры по усилению экономической интеграции, упрощению и цифровизации таможенных процедур, расширению торгового и таможенного сотрудничества, а также формированию новых механизмов для роста взаимной торговли.

По итогам встречи были приняты Стамбульская декларация и Стратегия ОЭС по упрощению торговли. В рамках визита Абдуллаев также посетил 11-й Всемирный саммит Халяль и международную выставку Halal Expo 2025, ознакомившись с национальным стендом Азербайджана.