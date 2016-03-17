Азербайджан поднялся на 17 позиций в отчете Doing Business

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ В отчете Всемирного банка (ВБ) "Doing Business 2016", отражающем оценку условий ведения бизнеса, Азербайджан улучшил свои позиции на 17 строчек, поднявшиись с 80 места на 63.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель министра экономики Сахиб Мамедов.

Он отметил, что увеличены также баллы Азербайджана по показателю удаленности от передового рубежа: "Как вы знаете, в прошлом году Азербайджан по этому стандарту получил 64,8 балла, а в этом году - 67,8 балла".

Замминистра подчеркнул, что Азербайджан стал одной из 24 стран мира, проведшей 3 и более реформы: "В отчет Азербайджан включен по трем основным реформам - "начало бизнеса", "получение разрешений на строительство" и "защита интересов малых инвесторов".