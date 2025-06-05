О нас

Азербайджан начнет экспорт куриных лапок в Китай

Азербайджан начнет экспорт куриных лапок в Китай Китай разрешил импорт куриных лапок из Азербайджана.
Бизнес
5 июня 2025 г. 16:43
Азербайджан начнет экспорт куриных лапок в Китай

Китай разрешил импорт куриных лапок из Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев в рамках Азербайджано-китайского форума экономического и торгового сотрудничества в Баку.

По его словам, для экспорта некоторых продуктов в Китай требуются специальные разрешения: "Эти процедуры осуществляются соответствующими китайскими учреждениями и таможенной службой. Уже получены разрешения на импорт некоторых продуктов, включая фрукты и овощи, мясные продукты и куриные лапки".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan to export chicken feet to China
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Çinə toyuq ayaqları ixrac edəcək

Другие новости из категории

Посол Китая: Мы готовы создать благоприятные условия для сотрудничества с азербайджанскими предприятиями
Посол Китая: Мы готовы создать благоприятные условия для сотрудничества с азербайджанскими предприятиями
5 июня 2025 г. 16:41
Азербайджан планирует открыть новые торговые дома и винные бутики в Китае
Азербайджан планирует открыть новые торговые дома и винные бутики в Китае
5 июня 2025 г. 16:16
Валех Алескеров: Инвесторам будет представлена территория площадью 138 га в СЭЗ Алят
Валех Алескеров: Инвесторам будет представлена территория площадью 138 га в СЭЗ Алят
5 июня 2025 г. 16:16
Орхан Мамедов: Более 10 компаний из КНР готовы создать бизнес на освобожденных территориях Азербайджана
Орхан Мамедов: Более 10 компаний из КНР готовы создать бизнес на освобожденных территориях Азербайджана
5 июня 2025 г. 16:14
Молодые таланты представили инновационные решения для социального воздействия — Trendyol и PASHA Holding провели идеатон
ФотоМолодые таланты представили инновационные решения для социального воздействия — Trendyol и PASHA Holding провели идеатон
5 июня 2025 г. 16:01
AZPROMO и Гуандунский комитет CCPIT подписали Меморандум о взаимопонимании
ФотоAZPROMO и Гуандунский комитет CCPIT подписали Меморандум о взаимопонимании
5 июня 2025 г. 15:55
Азербайджан и Китай ведут переговоры о прямых инвестициях в ненефтяной сектор
Азербайджан и Китай ведут переговоры о прямых инвестициях в ненефтяной сектор
5 июня 2025 г. 15:44
Азербайджан и Китай создадут СП
Азербайджан и Китай создадут СП
5 июня 2025 г. 15:43
Эльнур Алиев: Китай стал 4-м крупнейшим торговым партнером Азербайджана
Эльнур Алиев: Китай стал 4-м крупнейшим торговым партнером Азербайджана
5 июня 2025 г. 15:39
Бай Мингшао: Провинция Гуандун Китая заинтересована в развитии отношений с Азербайджаном
Бай Мингшао: Провинция Гуандун Китая заинтересована в развитии отношений с Азербайджаном
5 июня 2025 г. 15:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi