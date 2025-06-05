Азербайджан начнет экспорт куриных лапок в Китай

Китай разрешил импорт куриных лапок из Азербайджана.

Китай разрешил импорт куриных лапок из Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев в рамках Азербайджано-китайского форума экономического и торгового сотрудничества в Баку.

По его словам, для экспорта некоторых продуктов в Китай требуются специальные разрешения: "Эти процедуры осуществляются соответствующими китайскими учреждениями и таможенной службой. Уже получены разрешения на импорт некоторых продуктов, включая фрукты и овощи, мясные продукты и куриные лапки".