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Азербайджан и ООН определят направления нового рамочного соглашения

Азербайджан и ООН определят направления нового рамочного соглашения 17:40
Бизнес
13 апреля 2024 г. 17:47
Азербайджан и ООН определят направления нового рамочного соглашения

Азербайджан и ООН определят направления нового рамочного соглашения на 2026-2030 годы.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель секретариата Национального координационного совета по устойчивому развитию, начальник отдела Министерства экономики Гусейн Гусейнов.

"В январе следующего года состоится семинар высокого уровня по определению приоритетов между ООН и правительством Азербайджана, по итогам которого станут известны основные направления сотрудничества. В настоящее время между сторонами действует "Рамочный документ о сотрудничестве в области устойчивого развития между ООН и Азербайджаном на 2021-2025 годы". В этом году будет проведена оценка его исполнения", - сказал он.

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