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Азербайджанским военнослужащим-выпускникам вручены дипломы в Турции

Азербайджанским военнослужащим-выпускникам вручены дипломы в Турции В турецкой провинции Ялова состоялась очередная церемония выпуска Специализированной школы мичманов Национального университета обороны.
Армия
1 сентября 2022 г. 13:44
Азербайджанским военнослужащим-выпускникам вручены дипломы в Турции

В турецкой провинции Ялова состоялась очередная церемония выпуска Специализированной школы мичманов Национального университета обороны.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В церемонии приняли участие командующий Военно-морским флотом Турции вице-адмирал Кадир Йылдыз, командующий силами береговой охраны контр-адмирал Ахмет Кендир, профессорско-преподавательский состав школы и члены семей выпускников.

Военнослужащим Азербайджанской армии, которые в соответствии с соглашением в области военного образования, заключенным между Азербайджаном и Турцией, успешно окончили Специализированную школу мичманов, играющую весомую роль в подготовке мичманских кадров для Военно-морских сил Турции, по 2-летней программе военного образования, были вручены дипломы.

Присутствовавшие на церемонии представители аппарата военного атташе Азербайджана в Турции поздравили наших военнослужащих с получением звания мичмана и пожелали им успехов в дальнейшей служебной деятельности.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyədə təhsilini başa vuran Azərbaycan hərbçilərinə diplomlar təqdim edilib

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