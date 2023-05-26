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Закир Гасанов принимает участие в военном параде по случаю Дня независимости Грузии

Закир Гасанов принимает участие в военном параде по случаю Дня независимости Грузии Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов по приглашению министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе находится с рабочим визитом в этой стране.
Армия
26 мая 2023 г. 12:36
Закир Гасанов принимает участие в военном параде по случаю Дня независимости Грузии

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов по приглашению министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе находится с рабочим визитом в этой стране.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Генерал-полковник З.Гасанов в качестве почетного гостя принимает участие в военном параде по случаю Дня независимости Грузии.

Напомним, что военный оркестр Военного института имени Гейдара Алиева Национального университета обороны принимает участие в ряде мероприятий по случаю Дня независимости Грузии.

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Версия на английском языке Azerbaijan Defense Minister leaves for working visit to Georgia
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov Gürcüstanın Müstəqillik Günü münasibətilə keçirilən hərbi paradda iştirak edir

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