Закир Гасанов принимает участие в военном параде по случаю Дня независимости Грузии

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов по приглашению министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе находится с рабочим визитом в этой стране.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов по приглашению министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе находится с рабочим визитом в этой стране.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Генерал-полковник З.Гасанов в качестве почетного гостя принимает участие в военном параде по случаю Дня независимости Грузии.

Напомним, что военный оркестр Военного института имени Гейдара Алиева Национального университета обороны принимает участие в ряде мероприятий по случаю Дня независимости Грузии.