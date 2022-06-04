Закир Гасанов поручил адекватно реагировать на провокации армян

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов дал конкретные поручения по поддержанию боеготовности на неизменно высоком уровне, принятию незамедлительных адекватных ответных действий на возможные провокации против подразделений ВС Азербайджана.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов дал конкретные поручения по поддержанию боеготовности на неизменно высоком уровне, принятию незамедлительных адекватных ответных действий на возможные провокации против подразделений ВС Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом он заявил 4 июня на служебном совещании в Центральном командном пункте.

Министр обороны дал указание держать в поле зрения вопросы изучения индивидуально- психологических особенностей призывников срочной действительной военной службы, их адаптации к военной службе, обеспечения безопасности службы и охраны здоровья личного состава.