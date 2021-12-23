О нас
Report Georgia
Аудио новости

Выросла зарплата военнослужащих Минобороны

Выросла зарплата военнослужащих Минобороны Президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении ежемесячного денежного обеспечения военнослужащих действительной военной службы и ежемесячных должностных (тарифных) окладов гражданского персонала, не являющегося государственным служащим, Министерства обо
Армия
23 декабря 2021 г. 16:09
Выросла зарплата военнослужащих Минобороны

Президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении ежемесячного денежного обеспечения военнослужащих действительной военной службы и ежемесячных должностных (тарифных) окладов гражданского персонала, не являющегося государственным служащим, Министерства обороны Азербайджанской Республики.

Как передает Report, Кабинету министров поручено решить вытекающие из Указа вопросы.

Министерство обороны и Министерство финансов должны принять необходимые меры для решения вопросов, вытекающих из настоящего Указа.

Указ вступит в силу с 1 января 2022 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Salaries of Defense Ministry's service members increased
Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularının maaşları artırılıb

Самое читаемое

Решение Центрального банка Турции по азербайджанскому манату
Решение Центрального банка Турции по азербайджанскому манату
21 декабря 2021 г. 04:43
Российская авиакомпания получила допуск к выполнению рейсов в Физули
Российская авиакомпания получила допуск к выполнению рейсов в Физули
20 декабря 2021 г. 12:24
Стал известен победитель Детского Евровидения - 2021
Стал известен победитель "Детского Евровидения - 2021"
19 декабря 2021 г. 21:36
Стоимость золота вновь снизилась
Стоимость золота вновь снизилась
20 декабря 2021 г. 19:45
Закир Гасанов раскрыл подробности Шушинской операции
Закир Гасанов раскрыл подробности Шушинской операции
22 декабря 2021 г. 05:11
В Баку на 22 улицах созданы 106 одноуровневых пешеходных переходов
В Баку на 22 улицах созданы 106 одноуровневых пешеходных переходов
20 декабря 2021 г. 11:18
Командующий корпусом Азербайджанской армии уволен в запас
Командующий корпусом Азербайджанской армии уволен в запас
17 декабря 2021 г. 11:36
В Баку ожидается дождь, а в горных районах - снег
В Баку ожидается дождь, а в горных районах - снег
19 декабря 2021 г. 12:15
Сегодня пройдет конкурс песни Детское Евровидение-2021
ФотоСегодня пройдет конкурс песни "Детское Евровидение-2021"
19 декабря 2021 г. 11:00
В Азербайджан будет поставляться вода премиум-класса с частицами 24-каратного золота
В Азербайджан будет поставляться вода премиум-класса с частицами 24-каратного золота
17 декабря 2021 г. 12:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi