Выросла зарплата военнослужащих Минобороны

Президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении ежемесячного денежного обеспечения военнослужащих действительной военной службы и ежемесячных должностных (тарифных) окладов гражданского персонала, не являющегося государственным служащим, Министерства обо

Президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении ежемесячного денежного обеспечения военнослужащих действительной военной службы и ежемесячных должностных (тарифных) окладов гражданского персонала, не являющегося государственным служащим, Министерства обороны Азербайджанской Республики.

Как передает Report, Кабинету министров поручено решить вытекающие из Указа вопросы.

Министерство обороны и Министерство финансов должны принять необходимые меры для решения вопросов, вытекающих из настоящего Указа.

Указ вступит в силу с 1 января 2022 года.