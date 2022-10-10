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ВС Армении обстреляли позиции Азербайджанской армии

ВС Армении обстреляли позиции Азербайджанской армии 10 октября с 09:55 до 16:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Гараиман и Гюняшли Басаркечярского района, Чинарлы Товузгалинского района, из стрелкового оружия различных калибров периодически по
Армия
10 октября 2022 г. 19:39
ВС Армении обстреляли позиции Азербайджанской армии

10 октября с 09:55 до 16:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Гараиман и Гюняшли Басаркечярского района, Чинарлы Товузгалинского района, из стрелкового оружия различных калибров периодически подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенных пунктов Тязякянд Дашкесанского района, Агбулаг Товузского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Подразделения азербайджанской армии, расположенные на указанных направлениях, приняли адекватные ответные меры.

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Версия на английском языке Armenia fires on Azerbaijan Army positions 
Версия на азербайджанском языке Ermənistan Azərbaycan Ordusunun mövqelərini atəşə tutub

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