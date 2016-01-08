В Вооруженных силах пройдут мероприятия, посвященные годовщине кровавой январской трагедии

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Согласно "Плану мероприятий в связи с двадцать шестой годовщиной трагедии 20 Января", подписанному руководителем Администрации президента Азербайджана, министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов утвердил план о проведении ряда мероприятий.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Согласно информации, в Отдельной общевойсковой армии, объединениях, подразделениях, воинских частях и учреждениях спеназначения предусмотрено проведение круглых столов, конференций, совещаний и специальных занятий, показ спектаклей, художественных и документальных фильмов, рассказывающих о трагедии 20 Января.

Планируется организация встреч членов семей погибших и участников событий с личным составом, а также посещение памятников, воздвигнутых в память людей, павших за независимость, свободу и территориальную целостность страны.