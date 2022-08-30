В ходе строительства на освобожденных территориях обнаружены останки 29 человек

Стало известно количество человеческих останков, обнаруженных в ходе строительно-реставрационных работ на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Стало известно количество человеческих останков, обнаруженных в ходе строительно-реставрационных работ на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщил старший следователь по особо важным делам Специального следственного отдела Военной прокуратуры Эмиль Агаев на конференции "Идентификация личности без вести пропавших лиц - гуманитарный подход", посвященной Международному дню пропавших без вести, организованной Государственной комиссией Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

По его словам, в ходе масштабных строительно-реставрационных работ, проводимых на освобожденных территориях, в 18 различных местах были обнаружены останки не менее 29 человек.