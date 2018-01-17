 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Азербайджане проводятся сборы командиров в Отдельной Общевойсковой Армии - ВИДЕО

    © Mod.gov.az

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В Отдельной Общевойсковой Армии проводятся первые в текущем году командирские сборы с командирами и заместителями командиров соединений и воинских частей.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Основными целями сборов являются развертывание пунктов управления, совершенствование умений командиров принимать решения и привитие им профессиональных организационных качеств в ходе организации боевой работы, а также ознакомление с недавно поступившим на вооружение армии новым вооружением и военной техникой.
    В ходе сборов у личного состава принимаются зачеты по физической и тактической подготовке, а также топографии и знанию требований руководящих документов.
    Занятия проводятся в Учебно-тренировочном центре и на полигоне "Нахчыван".

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi