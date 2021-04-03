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В Азербайджане объявлена демобилизация сверхсрочников

В Азербайджане объявлена демобилизация сверхсрочников В воинских частях, дислоцированных в Шуше и и на других территориях, состоялась церемония проводов военнослужащих
Армия
3 апреля 2021 г. 16:07
В Азербайджане объявлена демобилизация сверхсрочников

Продолжается исполнение распоряжения Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева “О призыве с 1 по 30 апреля граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы”.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедшие до 30 октября 2020 года срок службы, предусмотренный статьей 38.1.1 Закона Азербайджанской Республики “О воинской обязанности и военной службе”, увольняются в запас.

В связи с этим в воинских частях, дислоцированных в Шуше и и на других территориях, состоялась церемония проводов военнослужащих.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunda xidmət müddəti keçmiş hərbçilər tərxis olunur

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