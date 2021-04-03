В Азербайджане объявлена демобилизация сверхсрочников

В воинских частях, дислоцированных в Шуше и и на других территориях, состоялась церемония проводов военнослужащих

Продолжается исполнение распоряжения Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева “О призыве с 1 по 30 апреля граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы”.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедшие до 30 октября 2020 года срок службы, предусмотренный статьей 38.1.1 Закона Азербайджанской Республики “О воинской обязанности и военной службе”, увольняются в запас.

В связи с этим в воинских частях, дислоцированных в Шуше и и на других территориях, состоялась церемония проводов военнослужащих.