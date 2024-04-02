Спецназ отработал ведение боевых операций в условиях суровых морозов

В соответствии с планом боевой подготовки Отдельной общевойсковой армии на 2024 год, проведены тактико-специальные учения на тему "Ведение боевых операций в условиях суровых морозов".

В соответствии с планом боевой подготовки Отдельной общевойсковой армии на 2024 год, проведены тактико-специальные учения на тему "Ведение боевых операций в условиях суровых морозов".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

На тактико-специальных учениях, проведенных в целях совершенствования навыков выполнения боевых задач в условиях суровых морозов и навыков выживания, спецназовцы выполнили различные действия.

В ходе тактических действий спецназовцы, уточнив задачи на карте, выполнили задачу по штурму позиций, проникнув в тыл условного противника под покровом ночи. Личный состав отработал действия по скалалазанию и спуску с гор на тросах, а также эвакуации раненых со скал в экстремальных условиях. Подразделения специального назначения выполнили задачи по внезапному столкновению с противником в труднопроходимой местности в глубине противника, в заснеженной и лесистой местности, и отдалению от врага. В ходе тактико-специальных учений были отработаны действия по выполнению поиска, оказанию первой медицинской помощи, эвакуации пострадавших от схода лавин и пропавших без вести в заснеженных районах.

На учениях, проведенных в целях совершенствования навыков личного состава по ходьбе на лыжах и стрельбе в подвижном и неподвижном состоянии в снежно-морозную погоду, были достигнуты все поставленные цели, говорится в информации.