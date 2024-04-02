О нас

Спецназ отработал ведение боевых операций в условиях суровых морозов

Спецназ отработал ведение боевых операций в условиях суровых морозов В соответствии с планом боевой подготовки Отдельной общевойсковой армии на 2024 год, проведены тактико-специальные учения на тему "Ведение боевых операций в условиях суровых морозов".
Армия
2 апреля 2024 г. 10:24
Спецназ отработал ведение боевых операций в условиях суровых морозов

В соответствии с планом боевой подготовки Отдельной общевойсковой армии на 2024 год, проведены тактико-специальные учения на тему "Ведение боевых операций в условиях суровых морозов".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

На тактико-специальных учениях, проведенных в целях совершенствования навыков выполнения боевых задач в условиях суровых морозов и навыков выживания, спецназовцы выполнили различные действия.

В ходе тактических действий спецназовцы, уточнив задачи на карте, выполнили задачу по штурму позиций, проникнув в тыл условного противника под покровом ночи. Личный состав отработал действия по скалалазанию и спуску с гор на тросах, а также эвакуации раненых со скал в экстремальных условиях. Подразделения специального назначения выполнили задачи по внезапному столкновению с противником в труднопроходимой местности в глубине противника, в заснеженной и лесистой местности, и отдалению от врага. В ходе тактико-специальных учений были отработаны действия по выполнению поиска, оказанию первой медицинской помощи, эвакуации пострадавших от схода лавин и пропавших без вести в заснеженных районах.

На учениях, проведенных в целях совершенствования навыков личного состава по ходьбе на лыжах и стрельбе в подвижном и неподвижном состоянии в снежно-морозную погоду, были достигнуты все поставленные цели, говорится в информации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоXüsusi təyinatlılar şiddətli soyuq şəraitində şərti düşmənin mövqelərinə hücum ediblər

Экслюзивные новости

Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
29 марта 2024 г. 17:22
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
29 марта 2024 г. 14:07
Эксперт: Пашинян хочет заручиться поддержкой западных покровителей, но это может привести в тупик
Эксперт: Пашинян хочет заручиться поддержкой западных покровителей, но это может привести в тупик
28 марта 2024 г. 16:00
Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
27 марта 2024 г. 15:28
Глава ИВ: Возвращение жителей в Ходжалы начнется в мае
Глава ИВ: Возвращение жителей в Ходжалы начнется в мае
27 марта 2024 г. 13:09
Азербайджан и Камбоджа намерены развивать туризм: возможны комбинированные туры во Вьетнам и Лаос
Азербайджан и Камбоджа намерены развивать туризм: возможны комбинированные туры во Вьетнам и Лаос
25 марта 2024 г. 15:08
Шаффер: Эксплуатация Мецаморской АЭС - угроза населению самой Армении, не только региона
Шаффер: Эксплуатация Мецаморской АЭС - угроза населению самой Армении, не только региона
25 марта 2024 г. 13:00
Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
20 марта 2024 г. 10:35
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
19 марта 2024 г. 15:10
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
19 марта 2024 г. 13:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi