СМИ: Азербайджан проявляет интерес к ударному вертолету Ми-28

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Одну из новинок авиасалона МАКС-2015 – ударный вертолет Ми-28, внимательно изучали азербайджанские военные, пишет газета "Ведомости".

Интерес к этим машинам со стороны Баку действительно проявляется, хотя ранее этой стране было поставлено 24 ударных вертолета Ми-35 предыдущего поколения, говорит представитель еще одного предприятия – экспонента выставки.

Но говорить о том, что контракт может быть заключен в ближайшее время, еще преждевременно, поясняет он.