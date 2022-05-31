СМИ: Азербайджан эффективно использовал свой парк беспилотников на поле боя

Завершившаяся победой Азербайджана 44-дневная война стала примером успешного использования беспилотников в современной войне. И этот опыт был взят на вооружение – ныне БПЛА активно используются на войне в Украине.

Завершившаяся победой Азербайджана 44-дневная война стала примером успешного использования беспилотников в современной войне. И этот опыт был взят на вооружение – ныне БПЛА активно используются на войне в Украине.

Как сообщает Report, об этом говорится и в статье New York Times “Никто не может скрыться от этого оружия на войне в Украине”.

“Возможно, самым близким конфликтом к войне в Украине с точки зрения использования беспилотников было столкновение между Азербайджаном и Арменией в Карабахе в 2020 году, когда азербайджанские беспилотники уничтожили сотни армянских танков, боеприпасов и бронетехники. Министерство обороны Азербайджана не только эффективно использовало свой парк беспилотников на поле боя, но также часто размещало видеозаписи атак на своем веб-сайте", - отмечается в статье.

Автор отмечает, что БПЛА "можно использовать творчески, чтобы застать врага врасплох": "Гражданским и военным беспилотникам найдется место в современной войне. В этом месяце The Times сообщила о краудфандинговой кампании, проводимой украинским правительством, в ходе которой собирались пожертвования в виде коммерческих дронов и велись поиски людей, обладающих навыками управления ими".

Активное использование Азербайджаном турецких беспилотников Bayraktar TB2 в ходе 44-дневной войны отмечается и в материале "Радио Свобода" "Что такое Байрактар?".

"Азербайджан опубликовал десятки видеороликов, на которых видно, как армянские боевики убегают, когда ракеты летят в сторону транспортных средств, которые вроде были бы в безопасности, вне поля зрения за деревьями или холмами.

Армянский военный, с которым корреспондент "Радио свобода" разговаривал в 2020 году, рассказал, что "беспилотники постоянно были слышны в небе над головой во время массированного наступления Азербайджана с целью вернуть Карабах, и армянские солдаты были вынуждены перемещаться в одиночку на открытой местности, в качестве единственной "защиты" от БПЛА Bayraktar. Очевидно, считалось, что один человек не стоит того, чтобы убивать его дорогой ракетой".

Создатель БПЛА Bayraktar, технический директор турецкой компании Baykar Savunma Сельджук Байрактар заявил в интервью Reuters, что горд тем, что эти беспилотники использовались в ходе 44-дневной войны в Карабахе, а также сейчас в Украине.

"Это незаконное вторжение, поэтому ТВ2 помогает уважаемому народу Украины защищать свою страну", — сказал он.

"Незаконная оккупация Карабаха с юности была сердечной раной для меня. И как инженерам, разрабатывающим технологию, для нас большая честь помочь нашим братьям и сестрам вернуть свои земли", заявил Байрактар.