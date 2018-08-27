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    Проводится соревнование за звание лучшего самоходного артиллерийского дивизиона

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    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Согласно плану, утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, проводится соревнование на звание "Лучший самоходный артиллерийский дивизион".

    Как сообщили Report из министерства обороны, в ходе соревнования, проходящего с участием самоходных артиллерийских дивизионов Азербайджанской армии, изучается учебно-материальная база, проверяется уровень подготовки офицеров и специалистов, а также принимаются нормативы как в индивидуальном, так и групповом порядке. Анализируя результаты, руководство соревнования обобщает и оценивает их.

    Дивизионы, оснащенные системами автоматического управления, способные поражать цель высокоточным огнем, в то же время отличившиеся высоким уровнем боевой подготовки, состязаются за достижение отличных результатов в ходе выполнения боевых стрельб и совершенствование полевых навыков.

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