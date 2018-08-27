Проводится соревнование за звание лучшего самоходного артиллерийского дивизиона

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Согласно плану, утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, проводится соревнование на звание "Лучший самоходный артиллерийский дивизион".

Как сообщили Report из министерства обороны, в ходе соревнования, проходящего с участием самоходных артиллерийских дивизионов Азербайджанской армии, изучается учебно-материальная база, проверяется уровень подготовки офицеров и специалистов, а также принимаются нормативы как в индивидуальном, так и групповом порядке. Анализируя результаты, руководство соревнования обобщает и оценивает их.

Дивизионы, оснащенные системами автоматического управления, способные поражать цель высокоточным огнем, в то же время отличившиеся высоким уровнем боевой подготовки, состязаются за достижение отличных результатов в ходе выполнения боевых стрельб и совершенствование полевых навыков.