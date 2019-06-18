Президент Азербайджана повысил оклады работников Государственной службы по мобилизации

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении ежемесячного денежного обеспечения военнослужащих и ежемесячных должностных (тарифных) окладов не являющихся государственными служащими гражданских работников Государственной службы Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу.

Как передаёт Report, ежемесячное денежное обеспечение военнослужащих (за исключением военнослужащих срочной действительной военной службы) Государственной службы Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу увеличено в среднем в объеме 40 процентов их должностных окладов.

Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2019 года.