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ВС Армении в очередной раз подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана

ВС Армении в очередной раз подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана 23 февраля в 05:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечярского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении населенного пункта Йе
Армия
23 февраля 2024 г. 13:52
ВС Армении в очередной раз подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана

23 февраля в 05:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечярского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В оборонном ведомстве заявили, что в целях предотвращения обострения ситуации и для обеспечения стабильности на условной границе двух стран подразделениями азербайджанской армии не были приняты ответные меры.

"Призываем военное руководство Армении не допускать подобных провокаций по дестабилизации ситуации. Виновные в этих инцидентах должны быть выявлены и наказаны", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Armenian troops again fire at Azerbaijani Army's positions
Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyi: Ermənistan Azərbaycan Ordusunun mövqelərini yenidən atəşə tutub

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