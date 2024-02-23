ВС Армении в очередной раз подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана

23 февраля в 05:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечярского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении населенного пункта Йе

23 февраля в 05:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечярского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В оборонном ведомстве заявили, что в целях предотвращения обострения ситуации и для обеспечения стабильности на условной границе двух стран подразделениями азербайджанской армии не были приняты ответные меры.

"Призываем военное руководство Армении не допускать подобных провокаций по дестабилизации ситуации. Виновные в этих инцидентах должны быть выявлены и наказаны", - говорится в сообщении.