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Посол Турции поделился публикацией по случаю годовщины гибели Полада Гашимова

Посол Турции поделился публикацией по случаю годовщины гибели Полада Гашимова Посол Турции в Азербайджане Джахит Бахчы поделился публикацией по случаю годовщины гибели национального героя Азербайджана, шехида, генерал-майора Полада Гашимова.
Армия
14 июля 2022 г. 14:35
Посол Турции поделился публикацией по случаю годовщины гибели Полада Гашимова

Посол Турции в Азербайджане Джахит Бахчы поделился публикацией по случаю годовщины гибели национального героя Азербайджана, шехида, генерал-майора Полада Гашимова.

Как сообщает Report, соответствующей публикацией посол поделился в Twitter.

“Чтим память героического командира генерала Полада Гашимова, ставшего шехидом два года назад, что послужило почвой для начала Отечественной войны. Выражаю соболезнования его матери, брату, сестре, жене, детям, товарищам, героической Азербайджанской армии и всему народу”, - написал посол.

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Версия на английском языке ФотоTurkish ambassador shares post about Polad Hashimov
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə səfiri Polad Həşimovla bağlı paylaşım edib

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