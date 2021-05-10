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Помощник президента: Пограничники достойно выполняют возложенные на них задачи 

Помощник президента: Пограничники достойно выполняют возложенные на них задачи  "Я счастлив, что мы отправились в места, которые не могли видеть в течение 30 лет, мы поднялись на высоты, на которые ранее не могли подняться"
Армия
10 мая 2021 г. 11:36
Помощник президента: Пограничники достойно выполняют возложенные на них задачи 

"Я счастлив, что мы отправились в места, которые не могли видеть в течение 30 лет, мы поднялись на высоты, на которые ранее не могли подняться".

Как передает Report, об этом сообщил журналистам помощник президента Азербайджанской Республики − заведующий отделом по военным вопросам Администрации президента Азербайджанской Республики Магеррам Алиев.

Он отметил, что во время поездки видел, какие создаются условия для наших пограничников: "Пограничники достойно выполняют возложенные на них задачи. Были некоторые недостатки. Мы также отметили их, и я надеюсь, что недостатки будут устранены в ближайшее время".

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Версия на английском языке Presidential Aide: Border guards fulfilling their duties properly
Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: "Sərhədçilər üzərinə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirirlər"

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