Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Кяльбаджарском направлении

Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Кяльбаджарском направлении

24 августа в 13:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Зеркенд Басаркечярского района из автоматов и снайперских винтовок подвергали обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кя

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24 августа с 13:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Зеркенд Басаркечярского района периодически подвергали автоматному и снайперскому обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района. Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана. Потерь среди личного состава Азербайджанской Армии нет. "Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск", - говорится в сообщении оборонного ведомства. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

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