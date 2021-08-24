Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Кяльбаджарском направлении

24 августа с 13:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Зеркенд Басаркечярского района периодически подвергали автоматному и снайперскому обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.
Потерь среди личного состава Азербайджанской Армии нет.
"Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск", - говорится в сообщении оборонного ведомства.