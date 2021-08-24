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Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Кяльбаджарском направлении

Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Кяльбаджарском направлении 24 августа в 13:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Зеркенд Басаркечярского района из автоматов и снайперских винтовок подвергали обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кя
Армия
24 августа 2021 г. 17:17
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Кяльбаджарском направлении

24 августа с 13:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Зеркенд Басаркечярского района периодически подвергали автоматному и снайперскому обстрелу позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Потерь среди личного состава Азербайджанской Армии нет.

"Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

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Версия на английском языке Azerbaijani positions shelled in Kalbajar direction
Версия на азербайджанском языке MN: "Kəlbəcər rayonu istiqamətində mövqelərimiz atəşə tutulub"

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