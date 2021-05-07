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Найдено тело военнослужащего, пропавшего без вести во время Отечественной войны

Найдено тело военнослужащего, пропавшего без вести во время Отечественной войны В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий был найден еще один пропавший без вести военнослужащий, его личность установлена.
Армия
7 мая 2021 г. 17:36
Найдено тело военнослужащего, пропавшего без вести во время Отечественной войны
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В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий был найден еще один пропавший без вести военнослужащий, его личность установлена.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры.

Было отмечено, что под контролем руководства Генпрокуратуры Азербайджанской Республики и Военной прокуратуры проводятся интенсивные оперативно-следственные действия по выявлению, установлению личности и передаче родственникам пропавших без вести военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики:

"Поисковыми группами проводится регулярная работа по поиску пропавших военнослужащих. В результате оперативно-следственных мероприятий, проводимых совместно с сотрудниками Службы государственной безопасности, было обнаружено тело еще одного военнослужащего сверхсрочной действительной военной службы, старшего солдата Векилова Эльмеддина Низами оглу.

С целью установления местонахождения других пропавших без вести военнослужащих продолжается выполнение оперативно-следственных мероприятий, поисковые группы в настоящее время ведут интенсивную работу".

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Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsində itkin düşən daha bir hərbi qulluqçunun nəşi tapılıb

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