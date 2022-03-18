Начальник Генштаба ВС Азербайджана побывал в Сухопутных войсках

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев побывал в Сухопутных войсках.

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев побывал в Сухопутных войсках.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, начальник Генштаба прибыл в Общевойсковой учебный центр Сухопутных войск и посетил учебные пункты, адаптированные к реальным боевым условиям для развития тактико-специальной подготовки военнослужащих и практического применения современных боевых методов.

Затем состоялось служебное совещание с участием руководства Сухопутных войск.

Начальник Генштаба довел до внимания участников совещания задачи, поставленные президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым перед Азербайджанской армией.

На совещании соответствующим должностным лицам были даны конкретные поручения по поддержанию уровня боевой подготовки и профессионализма военнослужащих на постоянном высоком уровне, а также по проведению практических занятий подразделениями и пунктами управления.