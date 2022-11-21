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Начальник Генштаба проинформировал контр-адмирала НАТО о работах на освобожденных территориях

Начальник Генштаба проинформировал контр-адмирала НАТО о работах на освобожденных территориях 21 ноября первый заместитель министра обороны - начальник Генштаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с заместителем начальника Генерального штаба союзных сил НАТО в Европе контр-адмиралом Гуннштейном Брусдалом, находящимся с
Армия
21 ноября 2022 г. 14:02
Начальник Генштаба проинформировал контр-адмирала НАТО о работах на освобожденных территориях

21 ноября первый заместитель министра обороны - начальник Генштаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с заместителем начальника Генерального штаба союзных сил НАТО в Европе контр-адмиралом Гуннштейном Брусдалом, находящимся с визитом в нашей стране в рамках "Дней НАТО".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Генерал-полковник К.Велиев отметил о развитии связей между Азербайджаном и НАТО, а также затронул активное участие представителей Азербайджанской армии в различных программах НАТО.

Начальник Генштаба Азербайджанской армии также проинформировал гостя о работах, проводимых на освобожденных территориях в послевоенный период.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani Chief of General Staff informs NATO Rear Admiral about works done in liberated territories 
Версия на азербайджанском языке ФотоKərim Vəliyev NATO kontr-admiralını azad edilmiş ərazilərdə görülən işlər barədə məlumatlandırıb

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