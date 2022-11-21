Начальник Генштаба проинформировал контр-адмирала НАТО о работах на освобожденных территориях

21 ноября первый заместитель министра обороны - начальник Генштаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с заместителем начальника Генерального штаба союзных сил НАТО в Европе контр-адмиралом Гуннштейном Брусдалом, находящимся с

21 ноября первый заместитель министра обороны - начальник Генштаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с заместителем начальника Генерального штаба союзных сил НАТО в Европе контр-адмиралом Гуннштейном Брусдалом, находящимся с визитом в нашей стране в рамках "Дней НАТО".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Генерал-полковник К.Велиев отметил о развитии связей между Азербайджаном и НАТО, а также затронул активное участие представителей Азербайджанской армии в различных программах НАТО.

Начальник Генштаба Азербайджанской армии также проинформировал гостя о работах, проводимых на освобожденных территориях в послевоенный период.