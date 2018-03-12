Минобороны: Участвующие в учениях войска направляются в районы оперативного предназначения - ВИДЕО

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Согласно плану широкомасштабных учений, поднятые по тревоге войска, командные пункты управления, боевые и резервные части, направляются в районы оперативного предназначения.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Управление войсками осуществляется скрытно и оперативно, соответственно требованиям по их организации. Все перемещения личного состава и военной техники регулируется комендантской службой.

Войска проводят плановые мероприятия по условиям данного этапа учений.