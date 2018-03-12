 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Минобороны: Участвующие в учениях войска направляются в районы оперативного предназначения - ВИДЕО

    © Mod.gov.az

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Согласно плану широкомасштабных учений, поднятые по тревоге войска, командные пункты управления, боевые и резервные части, направляются в районы оперативного предназначения.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Управление войсками осуществляется скрытно и оперативно, соответственно требованиям по их организации. Все перемещения личного состава и военной техники регулируется комендантской службой.

    Войска проводят плановые мероприятия по условиям данного этапа учений.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi