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Министры обороны Азербайджана, Грузии и Турции обсудили перспективы развития сотрудничества

Министры обороны Азербайджана, Грузии и Турции обсудили перспективы развития сотрудничества "На сегодняшней встрече мы подробно обменялись мнениями о перспективах развития сотрудничества между оборонными структурами Азербайджана, Грузии и Турции в военной, военно-образовательной и военно-медицинской сферах, возможностях проведения различных совм
Армия
27 ноября 2023 г. 18:06
Министры обороны Азербайджана, Грузии и Турции обсудили перспективы развития сотрудничества

"На сегодняшней встрече мы подробно обменялись мнениями о перспективах развития сотрудничества между оборонными структурами Азербайджана, Грузии и Турции в военной, военно-образовательной и военно-медицинской сферах, возможностях проведения различных совместных мероприятий и других вопросах сотрудничества".

Как сообщает Report, об этом министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов заявил 27 ноября в Баку на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером и министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе.

По его словам, в ходе встречи также была отмечена важность интенсификации учений и тренингов, проводимых в трехстороннем формате: "Проведение подобных совместных учений будет способствовать созданию основы для перехода нашего трехстороннего сотрудничества на новый этап и, в конечном итоге, региональной безопасности. Отмечу также, что в 2024 году в Азербайджане планируется проведение ряда мероприятий по различным сферам военного сотрудничества в трехстороннем формате".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə müdafiə nazirlərinin müzakirə etdikləri məsələlər açıqlanıb

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