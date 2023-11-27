Министры обороны Азербайджана, Грузии и Турции обсудили перспективы развития сотрудничества

"На сегодняшней встрече мы подробно обменялись мнениями о перспективах развития сотрудничества между оборонными структурами Азербайджана, Грузии и Турции в военной, военно-образовательной и военно-медицинской сферах, возможностях проведения различных совм

"На сегодняшней встрече мы подробно обменялись мнениями о перспективах развития сотрудничества между оборонными структурами Азербайджана, Грузии и Турции в военной, военно-образовательной и военно-медицинской сферах, возможностях проведения различных совместных мероприятий и других вопросах сотрудничества".

Как сообщает Report, об этом министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов заявил 27 ноября в Баку на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером и министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе.

По его словам, в ходе встречи также была отмечена важность интенсификации учений и тренингов, проводимых в трехстороннем формате: "Проведение подобных совместных учений будет способствовать созданию основы для перехода нашего трехстороннего сотрудничества на новый этап и, в конечном итоге, региональной безопасности. Отмечу также, что в 2024 году в Азербайджане планируется проведение ряда мероприятий по различным сферам военного сотрудничества в трехстороннем формате".