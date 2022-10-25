О нас

Министр: Проделана большая часть работы по приведению армии в соответствие со стандартами ВС Турции

Министр: Проделана большая часть работы по приведению армии в соответствие со стандартами ВС Турции "Проделана большая часть работы по приведению Азербайджанской армии в соответствие со стандартами Вооруженных сил Турции. Система и управление изменились и применяются на деле. Это проявилось и в недавних боях".
Армия
25 октября 2022 г. 15:31
Министр: Проделана большая часть работы по приведению армии в соответствие со стандартами ВС Турции

"Проделана большая часть работы по приведению Азербайджанской армии в соответствие со стандартами Вооруженных сил Турции. Система и управление изменились и применяются на деле. Это проявилось и в недавних боях".

Как сообщает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, отвечая на вопросы журналистов в Турции.

Отметим, что Азербайджан представлен в качестве гостя на выставке оборонной, авиационной и космической промышленности SAHA EXPO 2022 в Стамбуле (Турция) с участием 876 компаний и 24 университетов. Азербайджан на мероприятии представляет делегация во главе с министрами обороны и оборонной промышленности Закиром Гасановым и Мадатом Гулиевым.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Minister: Most of work to adapt Azerbaijan Army to standards of Turkish Armed Forces completed
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Azərbaycan Ordusunun Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin standartlarına uyğunlaşdırılması istiqamətində işlərin əksəriyyəti görülüb"

Самое важное

Офицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
ФотоОфицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
25 октября 2022 г. 14:31
Эрдоган: После Отечественной войны мы подняли отношения с Азербайджаном на новый уровень
Эрдоган: После Отечественной войны мы подняли отношения с Азербайджаном на новый уровень
24 октября 2022 г. 21:07
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Грузию
ФотоЗавершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Грузию
24 октября 2022 г. 20:13
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских шахматистов с победой на чемпионате мира
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских шахматистов с победой на чемпионате мира
23 октября 2022 г. 14:25
Президент Азербайджана поздравил венгерского коллегу
Президент Азербайджана поздравил венгерского коллегу
22 октября 2022 г. 16:09
МВД: Лечение подорвавшихся на мине в Лачыне продолжается
МВД: Лечение подорвавшихся на мине в Лачыне продолжается
21 октября 2022 г. 21:03
Прокуратура Лачынского района проводит расследование по факту подрыва на мине двух человек
Прокуратура Лачынского района проводит расследование по факту подрыва на мине двух человек
21 октября 2022 г. 20:48
Президент: Будем и дальше оказывать помощь азербайджанцам, волею судьбы оказавшимся оторванными от нашего государства
Президент: Будем и дальше оказывать помощь азербайджанцам, волею судьбы оказавшимся оторванными от нашего государства
21 октября 2022 г. 18:38
Герой Отечественной войны: Мы за ночь очистили от врага высоту Сыгыт в Зангиланском районе
ФотоГерой Отечественной войны: Мы за ночь очистили от врага высоту Сыгыт в Зангиланском районе
21 октября 2022 г. 15:49
Хулуси Акар: Азербайджан и Турция вместе протянули Армении руку мира
Хулуси Акар: Азербайджан и Турция вместе протянули Армении руку мира
21 октября 2022 г. 13:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi