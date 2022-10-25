Министр: Проделана большая часть работы по приведению армии в соответствие со стандартами ВС Турции

"Проделана большая часть работы по приведению Азербайджанской армии в соответствие со стандартами Вооруженных сил Турции. Система и управление изменились и применяются на деле. Это проявилось и в недавних боях".

"Проделана большая часть работы по приведению Азербайджанской армии в соответствие со стандартами Вооруженных сил Турции. Система и управление изменились и применяются на деле. Это проявилось и в недавних боях".

Как сообщает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, отвечая на вопросы журналистов в Турции.

Отметим, что Азербайджан представлен в качестве гостя на выставке оборонной, авиационной и космической промышленности SAHA EXPO 2022 в Стамбуле (Турция) с участием 876 компаний и 24 университетов. Азербайджан на мероприятии представляет делегация во главе с министрами обороны и оборонной промышленности Закиром Гасановым и Мадатом Гулиевым.