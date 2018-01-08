Министр обороны встретился с офицерами по работе с личным составом

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Учебно-образовательном центре Вооруженных сил министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов провел встречу с офицерами по работе с личным составом, а также психологами, привлеченными к учебно-методическим сборам.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Выступив на мероприятии, проводимом с участием представителей объединений, соединений, родов войск и специальных военных учебных заведений, министр обороны, проанализировав работу, проделанную в 2017-ом году в сфере боевой и морально-психологической подготовки, особо подчеркнул внимание и заботу, проявленную президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами господином Ильхамом Алиевым армейскому строительству.

Говоря о приоритетах в этом направлении на текущий учебный период, министр обороны поделился с участниками сборов о своих видениях в связи с воспитанием военнослужащих в духе национально-нравственных ценностей и патриотизма, развитием здоровой соревновательной атмосферы в военных коллективах, проведением индивидуально-воспитательной работы с учетом личных качеств солдат и офицеров, а также многими другими вопросами.

Генерал-полковник З.Гасанов с целью обеспечения постоянной готовности войск к выполнению боевых задач дал конкретные указания по повышению уровня морально-психологической подготовки личного состава.