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    Министр обороны Азербайджана принял участие в открытии нового административного здания

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в открытии нового административного здания Отдела капитального строительства, которое сдано в эксплуатацию после капитального ремонта.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Министру обороны было сообщено, что здание имеет центральную отопительную систему, электричество, водоснабжение и состоит из служебных и других помещений, предусмотренных для отделений контроля, проектирования, финансов и технического отделения. Все помещения оборудованы мебелью и оснащены линиями коммуникации.

    После открытия здания и ознакомления с территорией, министр обороны дал указания в связи с улучшением в дальнейшем служебных, социально-бытовых и жилищно-коммунальных условий военнослужащих.

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