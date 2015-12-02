Министр обороны Азербайджана: Наш долг - полное освобождение земель от оккупации

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ "Наш долг - полное освобождение наших земель от оккупации".

Как сообщает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в ходе встречи с личным составом Военного лицея имени Джамшида Нахчыванского.

На мероприятии, в котором участвовали офицерский и курсантский состав, педагогический коллектив лицея, а также представители организаций по учебным заведениям спецназначения, вначале минутой молчания почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева и лиц, павших за территориальную целостность Азербайджана. Далее прозвучал государственный гимн.

Выступая на мероприятии, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов выразил удовлетворение встречей с личным составом военного лицея, выпускником которого является он сам, и отметил особую роль учебного заведения в процессе становления армии.

По словам министра, еще в советское время общенациональный лидер Гейдар Алиев продемонстрировал большую дальновидность, создав это учебное заведение.

З.Гасанов порекомендовал курсантам брать пример с наследия Гейдара Алиева. В своем выступлении министр обороны рассказал о заботе и внимании президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Ильхама Алиева в развитии армии. Он отметил, что в настоящее время военные части создаются на высоком уровне, закупаются новое оружие и военная техника.

В конце своего выступления З.Гасанов пожелал курсантам успехов в учебе и с уверенностью отметил, что они достойно продолжат традиции героизма нашего народа.

На встрече министр обороны вручил подарки курсантам, отличившимся в учебе и дисциплине.