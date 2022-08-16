ГПС о нарушениях режима прекращения огня на азербайджано-армянской границе

"На азербайджано-армянской государственной границе регулярно регистрируются случаи нарушения режима прекращения огня. Такие факты существуют".

"На азербайджано-армянской государственной границе регулярно регистрируются случаи нарушения режима прекращения огня. Такие факты существуют".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции сказал заместитель начальника Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-лейтенант Аббас Халилов.

Он отметил, что в ряде случаев была зафиксирована террористическо-подрывная деятельность со стороны вооруженных сил Армении: "Эти случаи были решительно пресечены. Нашими подразделениями были приняты адекватные меры. ГПС готов к выполнению любой задачи Верховного главнокомандующего".