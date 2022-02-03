ГПС: На освобожденном участке госграницы с Ираном нанесен серьезный удар по наркотрафику

Азербайджанскими пограничниками был взят под контроль освобожденный от оккупации 132-километровый участок азербайджано-иранской госграницы и в результате восстановления в этом направлении пограничной защитной инфраструктуры по наркотрафику, проходившему ч

Азербайджанскими пограничниками был взят под контроль освобожденный от оккупации 132-километровый участок азербайджано-иранской госграницы и в результате восстановления в этом направлении пограничной защитной инфраструктуры по наркотрафику, проходившему через эти территории в прошлом, был нанесен сильный удар.

Об этом Report сообщили в пресс-центе Государственной пограничной службы.

Отмечается, что на азербайджано-российской госгранице продолжаются демаркационные работы и на данный момент установлено 178 пограничных знаков.

"В соответствии со стратегией морской безопасности Азербайджана в целях защиты нефтегазовой инфраструктуры на море были усилены возможности подводной охраны пограничных судов Береговой охраны ГПС, повышен профессионализм управленческого состава судов, проведена эффективная борьба против наркоконтрабандистов на море", - отметили в ГПС Азербайджана.