Главный штурман ВВС Азербайджана: Мы уже изучили тактику НАТО

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Гянджа. 26 сентября. REPORT.AZ/ "Проводимые уже в пятый раз с участием азербайджанских и турецких пилотов данные учения представляют большое значение".

Об этом Report заявил главный штурман Военно-воздушных сил Азербайджана, полковник Фаик Агаев.

По его словам, в учениях принимают участие не только азербайджанские, но и турецкие вертолеты и боевые самолеты базы авиасил соседней страны: "Мы уже не ощущаем каких-либо проблем с совместным выполнением условных боевых задач и делаем это на высоком уровне. На данный момент на аэродроме с турецкой стороны полеты осуществляются двумя вертолетами - Sikorski S-70 и тремя F-16, а с азербайджанской стороны - многочисленными вертолетами и самолетами МиГ-29 и Су-25".

Главный штурман добавил, что к учениям в целом привлечены свыше 30 единиц боевой техники: "Здесь участвует приехавший из Турции личный состав в более 170 человек. В дальнейшем намерены присоединиться к предстоящим в Турции совместным учениям "Anadolu Qartalı" с участием около 15-ти стран. Мы знаем советскую тактику. А тактику НАТО уже изучили. Азербайджанские и турецкие пилоты уже быстро понимают друг друга и выполняют задания правильно и свободно. В совместных полетах уже нет никаких проблем. Чтобы наблюдать за учениями, в аэродром прибыли представители Военно-воздушных сил Грузии. Цель их визита заключается в обсуждении участия в будущем грузинских пилотов в учениях "TurAz Qartalı".