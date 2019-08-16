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Азербайджанские военные врачи награждены кубком и медалью на конкурсе "Военно-медицинская эстафета"

Азербайджанские военные врачи награждены кубком и медалью

Конкурс "Военно-медицинская эстафета", проходящий в рамках Армейских международных игр-2019 в Узбекистане, завершился проведением командного первенства.

Как сообщили Report в министерстве обороны Азербайджана, согласно решению судей по достигнутым результатам среди 11 команд мужская команда Азербайджана с 111 баллами удостоилась третьего места. 

Команды Узбекистана и Казахстана заняли первое и второе места соответственно.

В ходе торжественной церемонии закрытия конкурса "Военно-медицинская эстафета" мужская команда военных врачей Азербайджанской Армии была награждена кубком и медалью.

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