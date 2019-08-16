Азербайджанские военные врачи награждены кубком и медалью на конкурсе "Военно-медицинская эстафета"

Конкурс "Военно-медицинская эстафета", проходящий в рамках Армейских международных игр-2019 в Узбекистане, завершился проведением командного первенства.
Как сообщили Report в министерстве обороны Азербайджана, согласно решению судей по достигнутым результатам среди 11 команд мужская команда Азербайджана с 111 баллами удостоилась третьего места.
Команды Узбекистана и Казахстана заняли первое и второе места соответственно.
В ходе торжественной церемонии закрытия конкурса "Военно-медицинская эстафета" мужская команда военных врачей Азербайджанской Армии была награждена кубком и медалью.
Samirə AbdullayevaАвтор новости