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Армения пытается скрыть свои вооруженные провокации дезинформацией

Армения пытается скрыть свои вооруженные провокации дезинформацией Министерство обороны Азербайджана официально сообщило, что 24 февраля в 12:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия по
Армия
24 февраля 2024 г. 19:45
Армения пытается скрыть свои вооруженные провокации дезинформацией

Министерство обороны Азербайджана официально сообщило, что 24 февраля в 12:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района.

Об этом Report сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

В Минобороны отметили, что соответствующими средствами наблюдения было точно установлено, что огонь велся с поста ВС Армении с координатами 40°05'04" с.ш.; 45°52'28" в.д.

"Через некоторое время, в целях скрыть свои вооруженные провокации, Министерство обороны Армении распространило информацию, что огонь якобы был открыт нашими подразделениями, а чтобы придать этой дезинформации правдоподобие, также представило координаты позиций наших подразделений.

Заявляем, что с указанного направления нашими подразделениями не велось никакого огня, и в связи с провокацией противоположной стороны не было предпринято ответных действий для обеспечения стабильности на условной границе", - подчеркнули в Министерстве обороны Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan silahlı təxribatlarını dezinformasiya ilə ört-basdır etməyə çalışır

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