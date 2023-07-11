Армения нарушила режим прекращения огня в направлении Лачына, ранен военнослужащий ВС Азербайджана

11 июля около 16:00 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Дыг Горусского района, открыли огонь из стрелкового оружия по позициям армии Азербайджана в направлении Лачынского района.

11 июля примерно в 16:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горисского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия противоположные позиции армии Азербайджана в Лачынском направлении.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В результате обстрела получил ранение военнослужащий азербайджанской армии Абдуллаев Гусейн Ариф оглу.

"Раненый военнослужащий был немедленно эвакуирован в военно-медицинское учреждение, его жизни ничего не угрожает. Подразделения азербайджанской армии принимают ответные меры", - заявили в Минобороны.